TikTok помог ультраправому кандидату победить в первом туре выборов в Румынии

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион занимает первое место после первого тура президентских выборов в Румынии, получив около 40% голосов. Особенно значительную поддержку он получил от румын, живущих за границей, где его поддержка превысила 60%, сообщает Politico.

«Мощный коктейль из ультранационалистической риторики, антисистемных сообщений и неустанной агитации в TikTok помог Симиону очиститься за рубежом. И менее чем за две недели до второго тура выборов это может вывести его на пост президента», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что важной частью предвыборной стратегии Симиона было использование социальных сетей, в частности, видеоплатформы TikTok. Его аккаунт насчитывает 1,4 миллиона подписчиков и более 30 миллионов лайков.