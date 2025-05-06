TikTok помог ультраправому кандидату победить в первом туре выборов в Румынии
Politico: Симион вышел в лидеры первого тура выборов в Румынии благодаря TikTok
Джордже Симион. Обложка © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT
Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион занимает первое место после первого тура президентских выборов в Румынии, получив около 40% голосов. Особенно значительную поддержку он получил от румын, живущих за границей, где его поддержка превысила 60%, сообщает Politico.
«Мощный коктейль из ультранационалистической риторики, антисистемных сообщений и неустанной агитации в TikTok помог Симиону очиститься за рубежом. И менее чем за две недели до второго тура выборов это может вывести его на пост президента», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что важной частью предвыборной стратегии Симиона было использование социальных сетей, в частности, видеоплатформы TikTok. Его аккаунт насчитывает 1,4 миллиона подписчиков и более 30 миллионов лайков.
Напомним, 4 мая в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, победу в котором одержал ультраправый политик Джордже Симион. Теперь всё внимание приковано к предстоящему второму туру, где он будет бороться за пост главы государства.