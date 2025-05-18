ЦИК: Оппозиционер Симион лидирует во втором туре выборов в Румынии
Джеордже Симион. Обложка © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT
После подсчёта 4,3% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии лидирует Джеордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын», с результатом 52,86%. Мэр Бухареста Никушор Дан отстаёт, имея 47,14%. Эти данные предоставлены ЦИК страны и являются предварительными.
Сам Джордже Симион заявил, что уже выиграл выборы в Румынии и объявил себя новым президентом. При этом экзитполы показали, что во втором туре якобы лидирует мэр Бухареста Никушор Дан.
Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов. Кстати, в Румынии уже поспешили заявить о «признаках вмешательства России» в президентские выборы.