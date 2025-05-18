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Регион
18 мая, 18:34

ЦИК: Оппозиционер Симион лидирует во втором туре выборов в Румынии

Джеордже Симион. Обложка © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

Джеордже Симион. Обложка © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT

После подсчёта 4,3% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии лидирует Джеордже Симион, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын», с результатом 52,86%. Мэр Бухареста Никушор Дан отстаёт, имея 47,14%. Эти данные предоставлены ЦИК страны и являются предварительными.

Сам Джордже Симион заявил, что уже выиграл выборы в Румынии и объявил себя новым президентом. При этом экзитполы показали, что во втором туре якобы лидирует мэр Бухареста Никушор Дан.

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Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов. Кстати, в Румынии уже поспешили заявить о «признаках вмешательства России» в президентские выборы.

Наталья Демьянова
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