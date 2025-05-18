Французский МИД закатил истерику по поводу заявления Дурова
МИД Франции назвал фейком обвинения Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии
Вид на Париж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gutzemberg
МИД Франции назвал слова основателя и владельца Telegram Павла Дурова «совершенно необоснованными обвинениями» и выложил скриншот его поста с печатью «фейк». Сообщение опубликовано в соцсети Х в аккаунте внешнеполитического ведомства.
«В Telegram и Twitter циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
Ранее Дуров заявил о том, что «правительство одной западноевропейской страны» попросило заблокировать каналы консерваторов в преддверии президентских выборах в Румынии. Само это государство владелец Telegram не назвал, но своё сообщение сопроводил эмодзи багета. На этом фоне Дуров даже изменил название своего канала с «французского» Du Rove на Pavel Durov.
Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов.