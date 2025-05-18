Появились результаты экзитполов по выборам президента Румынии

Во втором туре президентских выборов в Румынии, по предварительным данным экзитполов, лидирует Никушор Дан, проевропейский и независимый кандидат, занимающий пост мэра Бухареста. Он значительно опережает своего соперника, лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона.