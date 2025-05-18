Появились результаты экзитполов по выборам президента Румынии
Экзитпол: Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии
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Во втором туре президентских выборов в Румынии, по предварительным данным экзитполов, лидирует Никушор Дан, проевропейский и независимый кандидат, занимающий пост мэра Бухареста. Он значительно опережает своего соперника, лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона.
Разные экзитполы дают Дану от 54,1% до 54,9% голосов. В случае подтверждения этих данных официальным подсчётом, Никушор Дан займёт пост президента Румынии на следующие пять лет.
Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов. Кстати, в Румынии уже поспешили заявить о «признаках вмешательства России» в президентские выборы.