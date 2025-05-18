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Регион
18 мая, 18:22

Появились результаты экзитполов по выборам президента Румынии

Экзитпол: Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Totoran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Totoran

Во втором туре президентских выборов в Румынии, по предварительным данным экзитполов, лидирует Никушор Дан, проевропейский и независимый кандидат, занимающий пост мэра Бухареста. Он значительно опережает своего соперника, лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона.

Разные экзитполы дают Дану от 54,1% до 54,9% голосов. В случае подтверждения этих данных официальным подсчётом, Никушор Дан займёт пост президента Румынии на следующие пять лет.

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Напомним, что в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов. Кстати, в Румынии уже поспешили заявить о «признаках вмешательства России» в президентские выборы.

Наталья Демьянова
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