«Отмывайтесь сами!»: Захарова призвала Румынию не обвинять РФ в фарсе с выборами президента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Румынии в адрес России за якобы попытки вмешаться в президентские выборы в стране. Она написала в телеграм-канале, что сам избирательный процесс трудно назвать легитимным, намекая на то, что в Румынии уже были выборы президента в 2024 году, но тогда победил неугодный властям кандидат, поэтому итоги отменили под надуманным предлогом.