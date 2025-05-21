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Регион
21 мая, 07:58

«Неуместно»: Избранный президент Румынии отказался отправлять войска на Украину

Избранный президент Румынии Дан назвал неуместной отправку войск на Украину

Никушор Дан. Обложка © Gettyimges / Anadolu

Никушор Дан. Обложка © Gettyimges / Anadolu

Избранный президент Румынии Никушор Дан не намерен отправлять военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии. Он считает, что подобный шаг был бы «неуместным» в свете уже существующей напряжённости в отношениях между Бухарестом и Москвой, сообщает Politico.

Дан чётко разграничил подходы: он поддерживает усиление оперативной помощи на румынской территории, но категорически отвергает идею участия румынских солдат в миротворческой миссии.

Вместе с тем новому румынскому лидеру не нравится позиция президента США Дональда Трампа относительно урегулирования украинского конфликта. Дан считает, что ни о каких компромиссах в переговорах с Россией речи быть не может, поскольку все решения по Украине необходимо принимать лишь с согласия самих украинцев. Кроме того, глава Румынии скептически смотрит на перспективы скорого наступления мира в регионе.

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Напомним, что в Румынии недавно прошли повторные президентские выборы, которые обернулись скандалом. Было зафиксировано аж более двухсот сообщений о различных инцидентах. Мэр Бухареста Никушор Дан, которого поддержал ЕС и правящая коалиция, набрал 54,1% голосов во втором туре, что гарантировало ему победу над Джордже Симионом, выигравшим первый тур. В Кремле назвали всю историю с румынскими выборами «странной», а жители восточноевропейского государства после выборов начали резать паспорта и просить убежища в России.

Владимир Озеров
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