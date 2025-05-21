«Неуместно»: Избранный президент Румынии отказался отправлять войска на Украину
Избранный президент Румынии Дан назвал неуместной отправку войск на Украину
Никушор Дан. Обложка © Gettyimges / Anadolu
Избранный президент Румынии Никушор Дан не намерен отправлять военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии. Он считает, что подобный шаг был бы «неуместным» в свете уже существующей напряжённости в отношениях между Бухарестом и Москвой, сообщает Politico.
Дан чётко разграничил подходы: он поддерживает усиление оперативной помощи на румынской территории, но категорически отвергает идею участия румынских солдат в миротворческой миссии.
Вместе с тем новому румынскому лидеру не нравится позиция президента США Дональда Трампа относительно урегулирования украинского конфликта. Дан считает, что ни о каких компромиссах в переговорах с Россией речи быть не может, поскольку все решения по Украине необходимо принимать лишь с согласия самих украинцев. Кроме того, глава Румынии скептически смотрит на перспективы скорого наступления мира в регионе.
Напомним, что в Румынии недавно прошли повторные президентские выборы, которые обернулись скандалом. Было зафиксировано аж более двухсот сообщений о различных инцидентах. Мэр Бухареста Никушор Дан, которого поддержал ЕС и правящая коалиция, набрал 54,1% голосов во втором туре, что гарантировало ему победу над Джордже Симионом, выигравшим первый тур. В Кремле назвали всю историю с румынскими выборами «странной», а жители восточноевропейского государства после выборов начали резать паспорта и просить убежища в России.