«Неуместно»: Избранный президент Румынии отказался отправлять войска на Украину

Избранный президент Румынии Никушор Дан не намерен отправлять военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии. Он считает, что подобный шаг был бы «неуместным» в свете уже существующей напряжённости в отношениях между Бухарестом и Москвой, сообщает Politico.

Вместе с тем новому румынскому лидеру не нравится позиция президента США Дональда Трампа относительно урегулирования украинского конфликта. Дан считает, что ни о каких компромиссах в переговорах с Россией речи быть не может, поскольку все решения по Украине необходимо принимать лишь с согласия самих украинцев. Кроме того, глава Румынии скептически смотрит на перспективы скорого наступления мира в регионе.