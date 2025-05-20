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20 мая, 07:25

Жители Румынии после выборов в стране режут паспорта и просят убежища в России

RT: Недовольные результатами выборов румыны публично режут собственные паспорта

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Недовольные результатами президентских выборов в Румынии, некоторые граждане в знак протеста пошли на радикальный шаг — публично разрезали собственные паспорта. На это обратило внимание агентство RT.

«Мы всей семьёй решили подать документы на гражданство в другой стране и отказаться от румынского. Душа болит за Румынию», — заявил один из граждан.

По данным издания, некоторые граждане Румынии также отправили запрос на получение политического убежища в России.

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Напомним, ранее в Румынии завершилися второй тур президентских выборов. По его итогам преимущество оказалось на стороне независимого кандидата и действующего мэра Бухареста Никушора Дана, получившего 53,60% голосов. Его главный оппонент Джордже Симион получил 46,40%. Дана поздравил премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Мария Любицкая
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