Жители Румынии после выборов в стране режут паспорта и просят убежища в России

Недовольные результатами президентских выборов в Румынии, некоторые граждане в знак протеста пошли на радикальный шаг — публично разрезали собственные паспорта. На это обратило внимание агентство RT.

«Мы всей семьёй решили подать документы на гражданство в другой стране и отказаться от румынского. Душа болит за Румынию», — заявил один из граждан.