Жители Румынии после выборов в стране режут паспорта и просят убежища в России
RT: Недовольные результатами выборов румыны публично режут собственные паспорта
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Недовольные результатами президентских выборов в Румынии, некоторые граждане в знак протеста пошли на радикальный шаг — публично разрезали собственные паспорта. На это обратило внимание агентство RT.
«Мы всей семьёй решили подать документы на гражданство в другой стране и отказаться от румынского. Душа болит за Румынию», — заявил один из граждан.
По данным издания, некоторые граждане Румынии также отправили запрос на получение политического убежища в России.
Напомним, ранее в Румынии завершилися второй тур президентских выборов. По его итогам преимущество оказалось на стороне независимого кандидата и действующего мэра Бухареста Никушора Дана, получившего 53,60% голосов. Его главный оппонент Джордже Симион получил 46,40%. Дана поздравил премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон.