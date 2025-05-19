«Это ваша победа»: Никушор Дан получил большинство голосов на выборах Румынии
Туск поздравил Дана с победой на выборах президента Румынии
Никушор Дан. Обложка © X / Nicușor Dan
Независимый кандидат и действующий мэр Бухареста Никушор Дан получил 54,17% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии по результатам подсчёта 98,56% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Постоянной избирательной администрации.
Избиратели Румынии встречают Никушора. Видео © X / Mila.Alien
У избирательного штаба Никушора собрались несколько тысяч человек. Они скандируют лозунги: «Никушор!», «Европа!», «Румыния!». Из-за этого движение транспорта на бульваре Элизабеты в центре столицы приостановлено.
«Это ваша победа, победа тысяч и тысяч людей, которые вели кампанию в эти дни, которые верили, что Румыния может измениться в правильном направлении. Не забывайте, что сила, которую вы проявили, то, что вы сделали за последние недели, было экстраординарным!» — заявил мэр Бухареста.
Премьер-министр Польши Дональд Туск уже поздравил Дана с победой на выборах, выразив в социальной сети X поддержку «свободной Румынии».
Напомним, ранее сообщалось, что Дан набрал 54,1%. Его оппонент Джордже Симион не признал поражения и заявил о своей победе. Официальные результаты выборов будут объявлены в понедельник после подсчёта всех голосов.