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18 мая, 21:35

Румыны за границей установили на президентских выборах рекорд по явке

МИД Румынии: Более 1,6 млн граждан за рубежом проголосовали на выборах

Флаг Румынии. Обложка © unsplash / vlad

Флаг Румынии. Обложка © unsplash / vlad

Граждане Румынии, проживающие вне страны, продемонстрировали беспрецедентную явку на президентских выборах. По данным Министерства иностранных дел, участие в голосовании приняли более 1,6 млн человек. Это крупнейший показатель за всю историю организации выборов вне национальной территории.

«За три дня, отведённых для проведения выборов за рубежом, на избирательные участки пришло 1 645 458 граждан Румынии, что является беспрецедентным числом. Избирательный процесс на избирательных участках за пределами страны прошёл в хороших условиях, с соблюдением полной законности и прозрачности», — говорится в пресс-релизе.

По сведениям Центральной избирательной комиссии, на момент обработки 90% бюллетеней лидирует кандидат Никушор Дан с результатом 53,68%. Его оппонент Джордже Симион получил 46,32%.

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Напомним, что 4 мая, во всех населённых пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. Румыны, проживающие за границей, получили возможность проголосовать в течение трёх дней — для них участки открылись ещё 2 мая.

Тимур Хингеев
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