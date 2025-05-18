Дуров: Французская разведка просила сдержать консерваторов в Румынии
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров заявил в соцсети X, что весной нынешнего года руководитель французской разведслужбы Николя Лернер обращался к нему с просьбой о сдерживании консерваторов в Румынии накануне выборов.
«Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнём делать это в Европе», — написал Дуров.
Ранее Дуров заявил, что власти одной страны ЕС просили Telegram заткнуть консерваторов в Румынии. МИД Франции назвал его слова «совершенно необоснованными обвинениями» и выложил скриншот поста Павла с печатью «фейк».