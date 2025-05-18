Скандал на выборах президента в Румынии: Зафиксировано более 200 нарушений

Во время второго тура президентских выборов в Румынии в Министерство внутренних дел поступило более двухсот сообщений о предполагаемых нарушениях. Об этом заявила официальный представитель ведомства комиссар Моника Дажбог, выступление которой транслировалось в прямом эфире на странице МВД в Facebook*.

«Всего было получено 224 сообщения о возможных избирательных инцидентах, из которых 163 подтверждены, 11 находятся в процессе расследования, 15 были переданы», — отметила Дажбог.

По данным ведомства, наиболее распространёнными нарушениями стали случаи фотографирования и видеосъёмки избирательных бюллетеней — зафиксировано более 40 таких жалоб. Румынское законодательство запрещает любые формы фиксации заполненных бюллетеней. Также поступило 35 сообщений о незаконной агитации, которая продолжалась в день голосования, несмотря на прямой запрет.

Напомним, что действующий мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии. Он набрал 54,1% голосов, сообщает Центр городской и региональной социологии (CURS). Джордже Симион, лидер националистического Альянса за объединение румын, получает 45,9% голосов.