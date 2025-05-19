Макрон поздравил Дана с победой на президентских выборах в Румынии

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X поздравил Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии, несмотря на «вмешательство». Он также отметил, что страна сделала выбор «в пользу демократии, верховенства закона и Евросоюза».

«Франция будет стоять рядом с вами, чтобы укреплять наше партнёрство и работать вместе во имя более сильной, суверенной и независимой Европы», — написал Макрон. В публикации он упомянул «многочисленные попытки манипуляций» в ходе голосования, не уточняя, кто именно стоит за ними.