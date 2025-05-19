Президентские выборы в Румынии вызвали вопросы в связи с недопуском некоторых претендентов к участию в гонке. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с представителями СМИ.

«Выборы были по меньшей мере странными в Румынии», — сказал представитель Кремля.