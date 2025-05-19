В Кремле заявили о «странностях» на президентских выборах в Румынии
Песков сообщил, что выборы президента Румынии были странными
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Президентские выборы в Румынии вызвали вопросы в связи с недопуском некоторых претендентов к участию в гонке. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с представителями СМИ.
«Выборы были по меньшей мере странными в Румынии», — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что голосование сопровождалось нестандартными обстоятельствами. В частности, был упомянут кандидат, обладавший наибольшими шансами на успех, которого без веских оснований исключили из избирательной кампании.
Напомним, ранее в Румынии прошёл второй тур президентских выборов. Независимый кандидат и действующий мэр Бухареста Никушор Дан получил 53,60% голосов, а его оппонент Джордже Симион — 46,40%. Дана поздравил премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон.