Французская разведка ответила на обвинение Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

Французская служба внешней разведки (DGSE) категорически отвергла обвинения основателя Telegram Павла Дурова в том, что она якобы призывала его вмешаться в президентские выборы в Румынии. Заявление приводит Agence France-Presse.

Представители спецслужбы подтвердили, что за последние годы им действительно приходилось несколько раз напрямую обращаться к Дурову, подчёркивая ответственность его платформы за противодействие террористическим угрозам и распространению детской порнографии. Однако DGSE твёрдо заявила, что никогда не выдвигала требований о блокировке аккаунтов в связи с какими-либо выборами.