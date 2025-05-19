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Регион
19 мая, 11:49

Французская разведка ответила на обвинение Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

Разведка Франции утверждает, что не просила Дурова повлиять на выборы в Румынии

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Французская служба внешней разведки (DGSE) категорически отвергла обвинения основателя Telegram Павла Дурова в том, что она якобы призывала его вмешаться в президентские выборы в Румынии. Заявление приводит Agence France-Presse.

Представители спецслужбы подтвердили, что за последние годы им действительно приходилось несколько раз напрямую обращаться к Дурову, подчёркивая ответственность его платформы за противодействие террористическим угрозам и распространению детской порнографии. Однако DGSE твёрдо заявила, что никогда не выдвигала требований о блокировке аккаунтов в связи с какими-либо выборами.

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Напомним, накануне Павел Дуров заявил, что перед вторым туром президентских выборов в Румынии одно из западноевропейских правительств обратилось к нему с просьбой ограничить активность местных консервативных сил в Telegram. Первоначально он намекнул на Францию, но позже уточнил, что запрос поступил от директора французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернера. Французский МИД вскоре назвал фейком обвинения Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии.

Оксана Попова
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