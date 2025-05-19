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Регион
19 мая, 09:52

«Правильно!»: Маск поддержал отказ Дурова вмешиваться в румынские выборы

Маск поддержал позицию Дурова, который отказался вмешиваться в румынские выборы

Илон Маск и Павел Дуров.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Илон Маск и Павел Дуров.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Глава американского ведомства DOGE, занимающегося повышением эффективности работы правительства, Илон Маск выразил свою поддержку решению Павла Дурова, сооснователя Telegram, не блокировать каналы румынских консерваторов, несмотря на запрос от Франции. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в соцсети Х.

Глава DOGE поддержал публикацию Дурова, выразив свое согласие и одобрение возгласом «Hear, hear!», что можно перевести как «Правильно!» или «Верно!».

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Напомним, накануне Павел Дуров заявил, что перед вторым туром президентских выборов в Румынии одно из западноевропейских правительств обратилось к нему с просьбой ограничить активность местных консервативных сил в Telegram. Первоначально он намекнул на Францию, но позже уточнил, что запрос поступил от директора французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернера. Французский МИД вскоре назвал фейком обвинения Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии.

Наталья Демьянова
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