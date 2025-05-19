«Правильно!»: Маск поддержал отказ Дурова вмешиваться в румынские выборы

Глава американского ведомства DOGE, занимающегося повышением эффективности работы правительства, Илон Маск выразил свою поддержку решению Павла Дурова, сооснователя Telegram, не блокировать каналы румынских консерваторов, несмотря на запрос от Франции. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в соцсети Х.

Глава DOGE поддержал публикацию Дурова, выразив свое согласие и одобрение возгласом «Hear, hear!», что можно перевести как «Правильно!» или «Верно!».