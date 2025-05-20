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Регион
20 мая, 20:35

«Я готов приехать»: Дуров не исключает дачи показаний в Румынии по делу о влиянии на выборы

Дуров готов дать показания в Румынии по поводу вмешательства в выборы

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов лично прибыть в Румынию и дать показания по поводу предположительного вмешательства в выборы президента Румынии. Об этом он сообщил в социальной сети X, отреагировав на слова проигравшего кандидата Джордже Симиона.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии», — написал он.

Лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR), уступивший мэру Бухареста Никушору Дану, направил запрос в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги голосования. Политик утверждает, что на выборы повлияли внешние силы.

«Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства», — заявил Симион.

Дуров: Французская разведка просила сдержать консерваторов в Румынии
Дуров: Французская разведка просила сдержать консерваторов в Румынии

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запросе со стороны французской внешней разведки (DGSE), касающемся пользователей мессенджера, предположительно связанных с террористической деятельностью. При этом он подчеркнул, что реальный интерес представителей спецслужбы был сосредоточен на политических процессах в некоторых странах Восточной Европы.

Андрей Васильев
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