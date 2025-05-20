«Я готов приехать»: Дуров не исключает дачи показаний в Румынии по делу о влиянии на выборы
Дуров готов дать показания в Румынии по поводу вмешательства в выборы
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов лично прибыть в Румынию и дать показания по поводу предположительного вмешательства в выборы президента Румынии. Об этом он сообщил в социальной сети X, отреагировав на слова проигравшего кандидата Джордже Симиона.
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии», — написал он.
Лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR), уступивший мэру Бухареста Никушору Дану, направил запрос в Конституционный суд с требованием аннулировать итоги голосования. Политик утверждает, что на выборы повлияли внешние силы.
«Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства», — заявил Симион.
Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запросе со стороны французской внешней разведки (DGSE), касающемся пользователей мессенджера, предположительно связанных с террористической деятельностью. При этом он подчеркнул, что реальный интерес представителей спецслужбы был сосредоточен на политических процессах в некоторых странах Восточной Европы.