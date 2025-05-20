Французская разведка просила данные у Дурова, прикрываясь борьбой с детской порнографией
Дуров: Франция использовала терроризм как предлог для политических запросов
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что представители французской внешней разведки (DGSE) запросили у него информацию о пользователях, якобы причастных к террористической деятельности. Однако основной интерес сотрудников спецслужбы, по его словам, касался политических процессов в ряде стран Восточной Европы.
«Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной — якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Им, правда, нужны были IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но главным объектом их внимания всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина», — написал Дуров в соцсети X.
Напомним, что Павел накануне румынских президентских выборов заявил, что французские спецслужбы ещё весной пытались убедить его заблокировать «консервативные» голоса в Румынии. МИД Франции же в ответ заявил, что это фейк. Однако позже служба внешней разведки официально ответила Дурову. Она категорически отвергла обвинения основателя Telegram.