Украинские военные, пострадавшие в результате удара российского комплекса «Искандер» по полигону в Шостке Сумской области, раскритиковали действия командования. Слова сослуживцев привёл в своём Telegram-канале лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

Один из бойцов рассказал, что подобные построения на базе проводились регулярно, несмотря на близость к границе. Солдаты не раз предупреждали командиров о возможной опасности — в том числе о вероятности появления вражеских дронов-разведчиков. Однако руководство игнорировало предупреждения, заявляя, что «солдатам не следует совать нос не в своё дело». В итоге занятия, строевые обходы и стрельбы продолжались, как ни в чём не бывало.

Другой военнослужащий отметил, что трагедия была лишь вопросом времени, «ведь под открытым небом собрали почти целый батальон». По словам офицера, за три года войны подобные удары происходили не раз, но никаких выводов из них командование так и не сделало.