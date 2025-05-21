Новости СВО. Освобождена Локня, ВС РФ взяли в плен наёмников из ЧВК «Mozart», Киев готовил теракт на Красной площади, 21 мая Армия России выходит к Юнаковке, Киев бросил в Запорожской области граждан Великобритании и Канады, Владимир Путин рассказал о предотвращении терактов на День Победы — дайджест Life.ru. 20 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 21 мая

В Донецкой Народной Республике продолжаются бои у Константиновки и Красноармейска (Покровска). Обстановка на последнем направлении вызывает у киевского режима тревогу. О масштабе боёв говорят украинские источники. По их данным, ВС РФ атаковали 59 раз у 18 населённых пунктов.

Имеют успехи российские войска и у Дзержинска (Торецка). «Архангел спецназа» утверждает, что ВСУ по-прежнему ищут слабые места в обороне города.

— Они атакуют накатами при поддержке FPV-дронов, которыми стараются бить по тыловым районам. При этом у ВСУ всё чаще задействуются беспилотники на оптоволокне, — говорится в сообщении.

На севере ДНР российские войска продвигаются к Северску. У Верхнекаменского штурмовики выходят к Чубаровскому пруду.





Курская область, 21 мая

Противника уничтожают на подходе к Курской области. 12 боевиков ликвидированы в тот момент, когда они передвигались в Сумской области. По ним отработали ВКС РФ. У Нового Пути пограничники выявили скопление сил ВСУ в посадке. Их тоже ликвидировали наши лётчики.

Киев не собирается забирать тела убитых в курском приграничье. У Тёткино найден целый ров с телами погибших. Среди них, судя по всему, есть участники националистических батальонов.

Сумская область, 21 мая

Российские войска продвинулись в Сумской области. Почти полностью освобождён населённый пункт Локня. Это село находится вблизи Юнаковки, имевшей важное значения для ВСУ при вторжении в Курскую область. Таким образом в ближайшие дни начнётся операция по её взятию.

От Юнаковки до Сум менее 30 километров и, что не менее важно, почти 20 километров до Мирополья, откуда ВСУ пытаются атаковать приграничные районы Белгородской области.

— До Юнаковки нам осталось буквально 200 метров. Скоро начнутся важнейшие бои. Потому что без взятия Юнаковки нечего думать о Сумах. И наоборот, со взятием Юнаковки вырисовываются весьма интересные перспективы, — пишет канал «Генеральный штаб».

В Шостке «Искандер» ударил по лагерю 1-й отдельной бригады спецназа ВСУ. В этот момент у подразделения проходило построение. Были уничтожены десятки боевиков, а также иностранные инструкторы.

Карта СВО на 21 мая 2025 года. Сумская область, ВС РФ продвигаются в Локне. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Запорожская область, 21 мая

И хотя бои в Запорожской области не такие интенсивные, как на других направлениях, но и они приносят свои плоды. Западнее Медичного ударом по командному пункту 65-й бригады ВСУ уничтожено до 15 офицеров. В Новоадреевке ликвидирована рота ЧВК «Mozart». 23 иностранных наёмника остались в запорожских степях, ещё семь попали в руки российских военных. Сообщается, что в плен взяты подданные Великобритании и Канады.

Украина планировала теракты на Красной площади

В ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа российский президент сообщил о том, что Киев планировал теракты в центре Москвы.

— Были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади, — рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, напомнив, что в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Украина массово запускала ракеты и дроны по территории России.

В это время в Москву прибывали иностранные делегации, принявшие участие в торжествах. Так, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию 7 мая. Теперь Владимир Зеленский ждёт благодарности от Китая за отказ ударов по Красной площади 9 Мая.

Российские военные ударили ОТРК «Искандер» по построению 1-й отдельной бригады спецназа ВСУ в Шостке Сумской области. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Венгрия ловит украинских шпионов

Государственный секретарь Венгрии по общественной дипломатии и связям Золтан Ковач заявил, что спецслужбы республики выявили ещё двух украинских шпионов. Ранее из Будапешта выслали двух сотрудников украинского посольства, занимавшихся шпионской деятельностью под прикрытием дипломатической работы. Информацию подтвердил глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш.

Отмечается, что один из агентов наладил связи с венгерской оппозицией, чтобы повлиять на позицию Будапешта в отношении украинского конфликта. Второй — гражданин Украины — занимался военным и энергетическим шпионажем.

— Это — классическая операция влияния, направленная на дискредитацию Венгрии на международной арене и давление на правительство с целью изменить его позицию по Украине, — заявил Ковач.

Авторы Даниил Черных