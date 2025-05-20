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Регион
20 мая, 10:21

Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов в районе Кремля 7 мая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время вчерашнего телефонного разговора рассказал лидеру США Дональду Трампу о предотвращении терактов в районе Кремля и Красной площади в ночь на 7 мая, в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Путин в разговоре с Трампом упомянул об атаках ВСУ на Москву в преддверии Дня Победы. Он раскрыл, что Киев в ночь на 7 мая выпустил по российской территории более 500 дронов и ракеты Storm Shadow, причём большая часть шла на Москву. Однако это не все подлости, которые решил предпринять Киев к памятной дате.

«Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — отметил Ушаков, передавая вчерашний разговор лидеров.

Он напомнил, что украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам торжеств в честь 80-летия Победы и пытались запугать их, чтобы не допустить приезда в Москву.

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Напомним, 19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Диалог лидеров длился более двух часов, в Кремле ранее раскрыли, о чём президенты беседовали. Обсуждали не только Украину, но и взаимное сотрудничество России и США, а также возможный обмен заключёнными. После разговора Трамп анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.

Александра Вишнякова
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