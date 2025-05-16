Автор блога Tencent Лю Цинбинь возмутился высказываниями Владимира Зеленского о том, что Китай задолжал Украине. Глава киевского режима ждёт благодарности Пекина за то, что ВСУ, якобы по просьбе представителей КНР, не стали бить по Параду Победы 9 Мая в Москве.

По словам блогера, теперь Киев рассчитывает получить поддержку китайской стороны в организации встречи Зеленского и президента России Владимира Путина. Автор напоминает, что безопасность парада обеспечивалась на высшем уровне, а украинским военным не приходилось и рассчитывать на успешный удар. Кроме того, даже попытка такой атаки стала бы оскорблением не только для Москвы, но и для стран Глобального Юга, что едва ли как-то помогло бы Киеву с политической точки зрения.