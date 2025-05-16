Зеленский после звонка Трампу с саммита ЕС поклялся, что хочет мира
Зеленский подтвердил звонок Трампу и заверил, что готов к «быстрым шагам к миру»
Зеленский с западными партнёрами. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский заявил после разговора с президентом США Дональдом Трампом, что Киев готов к «быстрым шагам ради реального мира». В разговоре с ним принимали участие премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц.
«Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться», — написал Зеленский в соцсетях, комментируя итоги переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, где он лично участия не принимал.
Напомним, в Стамбуле завершились переговоры между представителями России и Украины. Стороны говорили почти два часа. Контакты могут возобновиться уже сегодня. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров анонсировал обмен военнопленными, он также заявил, что Киев требовал прекращения огня. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию, украинская сторона также призывала к встрече Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. К слову, глава киевского режима участия в переговорах не принимал. Он был в Албании, где в этом время проходит саммит Европейского политического сообщества.