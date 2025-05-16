Зеленский после звонка Трампу с саммита ЕС поклялся, что хочет мира

Владимир Зеленский заявил после разговора с президентом США Дональдом Трампом, что Киев готов к «быстрым шагам ради реального мира». В разговоре с ним принимали участие премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

«Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться», — написал Зеленский в соцсетях, комментируя итоги переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, где он лично участия не принимал.