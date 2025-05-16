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Регион
16 мая, 13:34

Зеленского сняли в Албании с Макроном, Мерцем и Стармером

Ермак выложил фотографию с Зеленским, Макроном, Стармером, Мерцем в Албании

Обложка © Соцсети Андрея Ермака

Обложка © Соцсети Андрея Ермака

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в соцсетях опубликовал свежую фотографию из Албании, где в этом время проходит саммит Европейского политического сообщества. На фото Владимир Зеленский вместе со своими союзниками напряжённо что-то обсуждает.

На снимке за столом вместе с Зеленским сидят премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Лица европейских политиков выглядят напряжёнными, а вот главарь киевского режима выглядит несколько подавленно.

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Напомним, что Владимир Зеленский укатил в Албанию, чтобы принять участие в Саммите европейского политического сообщества. Участники этого мероприятия планируют помимо прочего обсудить возможность ввести полное торговое эмбарго в отношении России. Однако политологи считают, что такой план обречён на провал.

Предыдущая встреча этой компании, как сообщал Life.ru завершилась скандалом. В Сети активно обсуждалось видео из поезда, на котором высокопоставленные европейские политики ведут себя подозрительно. На кадрах президент Франции Эмманюэль Макрон в спешке пытается убрать предмет, завёрнутый в бумагу, когда в помещение заходят журналисты. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц прикрывает рукой небольшой объект, напоминающий миниатюрную ложечку. Эти действия вызвали волну предположений в соцсетях — пользователи заподозрили политиков в употреблении кокаина.

Владимир Озеров
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