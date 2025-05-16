Зеленского сняли в Албании с Макроном, Мерцем и Стармером

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в соцсетях опубликовал свежую фотографию из Албании, где в этом время проходит саммит Европейского политического сообщества. На фото Владимир Зеленский вместе со своими союзниками напряжённо что-то обсуждает.

На снимке за столом вместе с Зеленским сидят премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Лица европейских политиков выглядят напряжёнными, а вот главарь киевского режима выглядит несколько подавленно.