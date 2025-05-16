Европа задумала «наказать» Россию полной блокадой на саммите с Зеленским в Албании
Polotico: ЕС обсудит полное эмбарго на торговлю с Россией на саммите в Албании
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi
Страны-участницы Евросоюза взвешивают перспективу полного запрета на торговлю с Россией. Эта радикальная мера будет предложена для обсуждения на встрече стран ЕС и их соседей, которая пройдёт в Албании, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Шестой саммит Европейского политического сообщества соберёт лидеров в Тиране в пятницу 16 мая. Главными темами станут вопросы безопасности, ситуация вокруг Украины, экономическое сотрудничество и миграция. Авторы материала уточнили, что помимо тотальной торговой блокады рассматривается также введение дополнительных сборов или тарифов на российский экспорт.
Кстати, на этом саммите среди прочих появится Владимир Зеленский, который уже отправился в Албанию после визита Турцию, где он поговорил с турецким президентом Эрдоганом. Ожидается, что на встрече в Тиране лидеры стран Европы будут обсуждать ключевые вопросы безопасности, энергетики, миграции и поддержки Украины.