Европа задумала «наказать‎» Россию полной блокадой на саммите с Зеленским в Албании

Страны-участницы Евросоюза взвешивают перспективу полного запрета на торговлю с Россией. Эта радикальная мера будет предложена для обсуждения на встрече стран ЕС и их соседей, которая пройдёт в Албании, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Шестой саммит Европейского политического сообщества соберёт лидеров в Тиране в пятницу 16 мая. Главными темами станут вопросы безопасности, ситуация вокруг Украины, экономическое сотрудничество и миграция. Авторы материала уточнили, что помимо тотальной торговой блокады рассматривается также введение дополнительных сборов или тарифов на российский экспорт.