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Регион
16 мая, 07:24

Европа задумала «наказать‎» Россию полной блокадой на саммите с Зеленским в Албании

Polotico: ЕС обсудит полное эмбарго на торговлю с Россией на саммите в Албании

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Страны-участницы Евросоюза взвешивают перспективу полного запрета на торговлю с Россией. Эта радикальная мера будет предложена для обсуждения на встрече стран ЕС и их соседей, которая пройдёт в Албании, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Шестой саммит Европейского политического сообщества соберёт лидеров в Тиране в пятницу 16 мая. Главными темами станут вопросы безопасности, ситуация вокруг Украины, экономическое сотрудничество и миграция. Авторы материала уточнили, что помимо тотальной торговой блокады рассматривается также введение дополнительных сборов или тарифов на российский экспорт.

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Кстати, на этом саммите среди прочих появится Владимир Зеленский, который уже отправился в Албанию после визита Турцию, где он поговорил с турецким президентом Эрдоганом. Ожидается, что на встрече в Тиране лидеры стран Европы будут обсуждать ключевые вопросы безопасности, энергетики, миграции и поддержки Украины.

Владимир Озеров
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