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13 мая, 15:43

Путин посоветовал Европе «не рыть другому яму» и напомнил, что США поступают прагматичнее

Путин адресовал Европе поговорку «не рой другому яму»

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин вспомнил пословицу «не рой другому яму — сам в неё попадёшь», говоря о просадке в экономиках европейских стран после введения антироссийских санкций. Глава государства напомнил ЕС, что даже США ведут более прагматичную политику.

«Мы продемонстрировали хороший темп роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать нам? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: «Не рой другому яму — сам в неё попадёшь», — сказал Путин на встрече с участниками «Деловой России».

Путин посоветовал Европе «не рыть другому яму» и напомнил, что США поступают прагматичнее. Видео © Life.ru

При этом президент РФ отметил, что США действуют мудрее и прагматичнее. Например, Россия до сих пор поставляет Штатам ядерное топливо.

«Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», — отметил Путин, добавив, что рост экономики в США, в отличие от Европы, приличный, хотя и меньше, чем у России.

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Александра Вишнякова
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