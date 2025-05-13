Путин рассказал о жульничестве сельхозпроизводителей на Западе
Путин: Западные сельхозпроизводители получают скрытые субсидии и преференции
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Западные фермеры жульничают при работе на чужих рынках, получая скрытые субсидии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Они же все жульничают на самом деле (западные сельхозпроизводители. — Прим. Life.ru.). Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, что то нельзя субсидировать, это. А скрытые субсидии в огромных количествах идут», — сказал Путин на совещании с руководством «Деловой России».
По словам главы государства, для западных компаний создаются огромные преференции, в том числе и на российском рынке.
Ранен Путин заявил, что в мире раскручивается «спираль экономического соперничества». Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает всё более изощрённый и при этом непримиримый характер, указал президент.