Путин рассказал о жульничестве сельхозпроизводителей на Западе

Западные фермеры жульничают при работе на чужих рынках, получая скрытые субсидии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Они же все жульничают на самом деле (западные сельхозпроизводители. — Прим. Life.ru.). Вот все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, что то нельзя субсидировать, это. А скрытые субсидии в огромных количествах идут», — сказал Путин на совещании с руководством «Деловой России».

По словам главы государства, для западных компаний создаются огромные преференции, в том числе и на российском рынке.