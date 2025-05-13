Извинений недостаточно: Путин назвал условия для возвращения западных брендов

Западные бренды, приостановившие свою деятельность в России, не смогут просто вернуться, ограничившись лишь извинениями. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России». По его словам, представители крупного иностранного бизнеса выражают желание вернуться на российский рынок и обращаются к нему с соответствующими запросами.

«На что хочу обратить внимание. Вот Алексей [Репик, глава «Деловой России», — прим. Life.ru] сказал: «Кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились». Э, нет! Вот этого точно недостаточно», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что все вопросы нужно рассматривать с прагматической точки зрения. При этом президент исключил, что некоторые бренды всё же вернутся в страну. По словам Путина, Россия должна пускать на свой рынок исключительно тот зарубежный бизнес, который приносит ей выгоду, а для невыгодных доступ следует закрыть.

«Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, значит её надо пускать», — заявил президент.

Проще говоря: если какая-то иностранная компания не нужна или не выгодна России, Москва найдёт тысячу причин, чтобы не пустить её обратно на свой рынок. И 99,9% этих причин будут полностью соответствовать требованиям ВТО, а по одной будут спорить в судах долгие годы, добавил Владимир Путин.