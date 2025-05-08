Иностранные компании уже готовятся вернуться в Россию
Дмитриев: Иностранные компании начали процесс возвращения на российский рынок
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Иностранный бизнес постепенно начинает возвращаться в РФ, компании уже ведут активные переговоры. Бизнесы различных отраслей подтверждают свою заинтересованность в российском рынке. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, индикатором выступает регистрация иностранных товарных знаков.
«Я думаю, что прогноз сохраняется и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идёт не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идёт. <...> Многие бизнесы в различных отраслях подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры», — заявил Дмитриев.
Напомним, что многие зарубежные компании уже начали обращаться к юристам, чтобы проконсультироваться насчёт возможного возвращения на российский рынок. Среди заинтересованных — торговцы сырьём, страховые и судоходные компании. Однако даже в случае отмены ограничений, остаются значительные риски, так как санкции могут быть восстановлены.