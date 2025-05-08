Иностранные компании уже готовятся вернуться в Россию

Иностранный бизнес постепенно начинает возвращаться в РФ, компании уже ведут активные переговоры. Бизнесы различных отраслей подтверждают свою заинтересованность в российском рынке. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, индикатором выступает регистрация иностранных товарных знаков.

«Я думаю, что прогноз сохраняется и мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идёт не особо публично, но, безусловно, этот процесс уже идёт. <...> Многие бизнесы в различных отраслях подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры», — заявил Дмитриев.