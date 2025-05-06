Компания Hyundai зарегистрировала в России ещё три товарных знака в Роспатенте
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Южнокорейская компания Hyundai в мае зарегистрировала ещё три товарных знака в Роспатенте. Это следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Товарные знаки с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50 были зарегистрированы по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг. В него входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.
Напомним, что ранее южнокорейский автопроизводитель зарегистрировал в Роспатенте не менее четырёх товарных знаков. Теперь компания имеет возможность производить и реализовывать в РФ автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. В других зарегистрированных заявках также упоминаются колёса, шины, амортизаторы, двигатели и другие автомобильные комплектующие.