Компания Hyundai зарегистрировала в России ещё три товарных знака в Роспатенте

Южнокорейская компания Hyundai в мае зарегистрировала ещё три товарных знака в Роспатенте. Это следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Товарные знаки с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50 были зарегистрированы по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг. В него входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.