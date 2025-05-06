День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 09:12

Компания Hyundai зарегистрировала в России ещё три товарных знака в Роспатенте

Hyundai. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Hyundai. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Южнокорейская компания Hyundai в мае зарегистрировала ещё три товарных знака в Роспатенте. Это следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Товарные знаки с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50 были зарегистрированы по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг. В него входят автомобили, запчасти и аксессуары для них.

Прежний автобренд — как старая любовь: эксперты рассказали, верить в возвращение или искать замену
Прежний автобренд — как старая любовь: эксперты рассказали, верить в возвращение или искать замену

Напомним, что ранее южнокорейский автопроизводитель зарегистрировал в Роспатенте не менее четырёх товарных знаков. Теперь компания имеет возможность производить и реализовывать в РФ автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. В других зарегистрированных заявках также упоминаются колёса, шины, амортизаторы, двигатели и другие автомобильные комплектующие.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • hyundai
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar