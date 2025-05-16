Зеленский ждёт начала саммита Европейского политического сообщества в Албании
«Интерфакс-Украина»: Зеленский прибыл к месту проведения ЕПС в Албании
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Владимир Зеленский находится в Албании, ожидая начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Зеленский прибыл к месту проведения саммита «Новая Европа в новом мире» Европейского политического сообщества (EПC) на площади Скандербега в столице Албании Тиране в пятницу», — сказано в публикации.
В Тиране главаря киевского режима, как и других гостей, встречал албанский премьер-министр Эди Рама.
Напомним, что Владимир Зеленский улетел в Албанию из Турции, чтобы посетить Саммит европейского политического сообщества. Туда приедут лидеры ведущих стран Европы. Участники мероприятия планируют обсудить введение полного торгового эмбарго в отношении России. Политолог объяснил, почему это невозможно.