Зеленский ждёт начала саммита Европейского политического сообщества в Албании

Владимир Зеленский находится в Албании, ожидая начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Зеленский прибыл к месту проведения саммита «Новая Европа в новом мире» Европейского политического сообщества (EПC) на площади Скандербега в столице Албании Тиране в пятницу», — сказано в публикации.