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16 мая, 11:25

Зеленский ждёт начала саммита Европейского политического сообщества в Албании

«Интерфакс-Украина»: Зеленский прибыл к месту проведения ЕПС в Албании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский находится в Албании, ожидая начала саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Зеленский прибыл к месту проведения саммита «Новая Европа в новом мире» Европейского политического сообщества (EПC) на площади Скандербега в столице Албании Тиране в пятницу», — сказано в публикации.

В Тиране главаря киевского режима, как и других гостей, встречал албанский премьер-министр Эди Рама.

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Напомним, что Владимир Зеленский улетел в Албанию из Турции, чтобы посетить Саммит европейского политического сообщества. Туда приедут лидеры ведущих стран Европы. Участники мероприятия планируют обсудить введение полного торгового эмбарго в отношении России. Политолог объяснил, почему это невозможно.

Владимир Озеров
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