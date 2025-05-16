В Госдуме призвали выдать России Зеленского как военного преступника

Президент США Дональд Трамп должен разобраться с Владимиром Зеленским, который демонстрирует свою неадекватность на фоне переговоров в Стамбуле и полностью «отбился от рук американцев». Об этом написал в телеграм-канале депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Ситуация вокруг переговоров в Стамбуле показала полную неадекватность Зеленского, который, похоже, уже отбился от рук американцев. Тем не менее США сохраняют серьёзные рычаги влияния на киевский режим. И американскому президенту, если он действительно хочет мира, стоит для начала решить проблему Зеленского и его хунты», — отметил он.