В Госдуме призвали выдать России Зеленского как военного преступника
Депутат ГД Миронов заявил, что переговоры в Стамбуле ускорит выдача Зеленского
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Президент США Дональд Трамп должен разобраться с Владимиром Зеленским, который демонстрирует свою неадекватность на фоне переговоров в Стамбуле и полностью «отбился от рук американцев». Об этом написал в телеграм-канале депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Ситуация вокруг переговоров в Стамбуле показала полную неадекватность Зеленского, который, похоже, уже отбился от рук американцев. Тем не менее США сохраняют серьёзные рычаги влияния на киевский режим. И американскому президенту, если он действительно хочет мира, стоит для начала решить проблему Зеленского и его хунты», — отметил он.
Миронов не исключил, что отличным вариантом был бы арест Зеленского прямо в Турции, тем более что у Вашингтона есть к тому основания — выяснить, куда ушли отправляемые Киеву миллиарды долларов и откуда у украинских чиновников роскошные заграничные виллы (совпадение?). Также депутат назвал неплохим ходом задержание Зеленского американцами и выдача его России как военного преступника. Миронов уверен, что подобные действия сразу бы ускорили переговоры о мире.
Напомним, днём 16 мая Стамбуле начались переговоры между РФ и Украиной. На встрече были 11 представителей России и 12 — от Украины. Российских переговорщиков возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинских — глава Минобороны Рустем Умеров. Встреча завершилась спустя чуть менее двух часов. По словам Умерова, обсуждалась перспектива встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также Киев требовал прекращения огня. Сейчас планируется провести второй раунд переговоров.