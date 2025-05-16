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Регион
16 мая, 13:36

Умеров: Украина на переговорах обсуждала прежде всего прекращение огня

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Украинская делегация на переговорах обсуждала прежде всего прекращение огня. Об этом в Стамбуле заявил министр обороны страны Рустем Умеров, представлявший Незалежную.

Умеров перед началом переговоров РФ и Украины назвал старое условие о перемирии
Умеров перед началом переговоров РФ и Украины назвал старое условие о перемирии

Напомним, переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле днём 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. Сегодняшняя встреча закончилась почти через два часа после её начала. Сообщается, что планируется провести второй раунд переговоров, который, возможно, состоится сегодня.

Александра Мышляева
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