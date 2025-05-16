Умеров: Украина на переговорах обсуждала прежде всего прекращение огня
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Украинская делегация на переговорах обсуждала прежде всего прекращение огня. Об этом в Стамбуле заявил министр обороны страны Рустем Умеров, представлявший Незалежную.
Напомним, переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле днём 16 мая. Встреча, запланированная на 15 мая, была сорвана по инициативе Киева. Сегодняшняя встреча закончилась почти через два часа после её начала. Сообщается, что планируется провести второй раунд переговоров, который, возможно, состоится сегодня.