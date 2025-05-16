Умеров перед началом переговоров РФ и Украины назвал старое условие о перемирии

Украина готова к полному прекращению боевых действий и проведению прямых переговоров на высшем уровне. Об этом в Стамбуле заявил глава украинской переговорной делегации, министр обороны Рустем Умеров.

«Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям», — сказал он.