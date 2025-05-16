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16 мая, 10:00

Умеров перед началом переговоров РФ и Украины назвал старое условие о перемирии

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Украина готова к полному прекращению боевых действий и проведению прямых переговоров на высшем уровне. Об этом в Стамбуле заявил глава украинской переговорной делегации, министр обороны Рустем Умеров.

«Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям», — сказал он.

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Напомним, запланированные на 15 мая российско-украинские переговоры сорвались из-за украинской стороны. Встреча должна пройти в Стамбуле сегодня, 16 мая. Делегация РФ уже приехала на место встречи. Глава представителей РФ, помощник президента Мединский заявил о наличии у российской стороны всех необходимых полномочий для ведения переговоров, а также о полученных инструкциях из Кремля.

Александра Мышляева
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