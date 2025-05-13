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Регион
13 мая, 13:58

Зеленский нашёл нелепое оправдание неудачной попытке Киева сорвать Парад Победы в Москве

Зеленский заявил, что Китай якобы просил Украину не атаковать Москву 8-10 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы не наносила ударов по Москве в период с 8 по 10 мая по просьбе Китая. Об этом пишет УНИАН.

«Китай просил Украину, чтобы 8-10 мая в Москве было безопасно. Никаких ударов по их параду не было», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Китай якобы выступает за 30-дневное прекращение огня, которое лоббируют Украина, ЕС и Британия.

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Напомним, ранее украинская сторона заявила, что участие китайских военных в параде на Красной площади якобы является «поддержкой захватчиков». На торжественном мероприятии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. А в составе парада прошли приглашённые солдаты из Китая. При этом в самой Поднебесной данный визит назвали «полным успехом».

Напомним, 9 мая в Москве состоялся Парад Победы, на который прибыли многие иностранные лидеры. При этом Киев, в частности лично Зеленский, угрожали ударом по столице РФ в День Победы. В Кремле указали, что власти Украины действительно пытались атаковать Москву роем беспилотников, но эта попытка была сорвана.

Никита Никонов
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