Зеленский нашёл нелепое оправдание неудачной попытке Киева сорвать Парад Победы в Москве

Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы не наносила ударов по Москве в период с 8 по 10 мая по просьбе Китая. Об этом пишет УНИАН.

«Китай просил Украину, чтобы 8-10 мая в Москве было безопасно. Никаких ударов по их параду не было», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Китай якобы выступает за 30-дневное прекращение огня, которое лоббируют Украина, ЕС и Британия.