МИД Китая дал жёсткий ответ на критику Парада Победы со стороны Украины
Tencent: МИД Китая дал ответ на критику Украины в отношении Парада Победы
Парад Победы. Обложка © Life.ru
Представитель МИД КНР резко отреагировал на критику со стороны Украины по поводу участия китайских военнослужащих в Параде Победы. Об этом сообщило издание Tencent.
Объясняя причины участия солдат из КНР в параде, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, дипломат привёл несколько аргументов. Во-первых, пояснил он, таким образом КНР демонстрирует уважение к героям Второй Мировой Войны и исторической памяти.
Во-вторый, отметил представитель МИД, Россия и Китай имеют общую историю борьбы с фашизмом и взаимной поддержки. Он подчеркнул, что дружба между двумя странами является ценным наследием для народов, связанных общей судьбой.
Подводя итог он напомнил, что подобные высказывания от представителей Украины являются ни чем иным, как «надругательством над историей и победой».
Напомним, ранее украинская сторона заявила, что участие китайских военных в параде на Красной площади якобы является «поддержкой захватчиков». На торжественном мероприятии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. А в составе парада прошли приглашённые солдаты из Китая. При этом в самой Поднебесной данный визит назвали «полным успехом».