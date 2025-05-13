Представитель МИД КНР резко отреагировал на критику со стороны Украины по поводу участия китайских военнослужащих в Параде Победы. Об этом сообщило издание Tencent.

Объясняя причины участия солдат из КНР в параде, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, дипломат привёл несколько аргументов. Во-первых, пояснил он, таким образом КНР демонстрирует уважение к героям Второй Мировой Войны и исторической памяти.

Во-вторый, отметил представитель МИД, Россия и Китай имеют общую историю борьбы с фашизмом и взаимной поддержки. Он подчеркнул, что дружба между двумя странами является ценным наследием для народов, связанных общей судьбой.