Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию подтвердил нерушимость российско-китайских связей и необходимость установления справедливости в мире, сообщает «РИА» Новости.

По словам Ван И, визит, прошедший на фоне глобальных изменений и международных потрясений, позволил оценить историю, взглянуть в будущее и продемонстрировал готовность обеих стран отстаивать справедливость. Он назвал его «полным успехом».

«На фоне ускоряющихся изменений, происходящих в мире, и нарастающих международных потрясений этот визит позволил оглянуться на историю и взглянуть в будущее, (продемонстрировал. — Прим. Life.ru) преемственность дружбы и готовность отстаивать справедливость и завершился полным успехом», — сказал Ван И.