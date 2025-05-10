Китай назвал визит Си Цзиньпина в Россию «полным успехом»
Глава МИД КНР Ван И: Визит в РФ показал прочность отношений Китая и России
Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию подтвердил нерушимость российско-китайских связей и необходимость установления справедливости в мире, сообщает «РИА» Новости.
По словам Ван И, визит, прошедший на фоне глобальных изменений и международных потрясений, позволил оценить историю, взглянуть в будущее и продемонстрировал готовность обеих стран отстаивать справедливость. Он назвал его «полным успехом».
«На фоне ускоряющихся изменений, происходящих в мире, и нарастающих международных потрясений этот визит позволил оглянуться на историю и взглянуть в будущее, (продемонстрировал. — Прим. Life.ru) преемственность дружбы и готовность отстаивать справедливость и завершился полным успехом», — сказал Ван И.
Политик подчеркнул насыщенность программы визита, отметив, что он стал «мощным свидетельством» прочности отношений между Россией и Китаем, непоколебимости итогов Второй мировой войны и стремления к справедливому, а не гегемонистскому миропорядку.
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия способны преодолеть любые вызовы и готовы вместе преодолевать препятствия на своём пути. Кроме того, он заявил, что более восьмидесяти лет назад народы двух стран, объединившись на полях сражений в Азии и Европе во время Второй мировой войны, вместе отстояли мир и справедливость.