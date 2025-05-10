Китай метит в миротворцы между Индией и Пакистаном

Китай внимательно наблюдает за ситуацией между Индией и Пакистаном и выражает глубокую обеспокоенность эскалацией. По заявлению МИД КНР, Пекин настоятельно призывает обе стороны сохранять самообладание и хладнокровие.

Руководству Индии и Пакистана следует искать пути мирного политического урегулирования, категорически отказавшись от шагов, направленных на усугубление напряженности. В Пекине считают, что такой подход отвечает фундаментальным интересам Нью-Дели и Исламабада, благоприятно сказывается на стабильности в регионе, которую там хотело бы наблюдать всё международное сообщество.