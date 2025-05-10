Китай метит в миротворцы между Индией и Пакистаном
Китай призывает Индию и Пакистан к сдержанности и хладнокровию
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Китай внимательно наблюдает за ситуацией между Индией и Пакистаном и выражает глубокую обеспокоенность эскалацией. По заявлению МИД КНР, Пекин настоятельно призывает обе стороны сохранять самообладание и хладнокровие.
Руководству Индии и Пакистана следует искать пути мирного политического урегулирования, категорически отказавшись от шагов, направленных на усугубление напряженности. В Пекине считают, что такой подход отвечает фундаментальным интересам Нью-Дели и Исламабада, благоприятно сказывается на стабильности в регионе, которую там хотело бы наблюдать всё международное сообщество.
Китай подтвердил готовность внести конструктивный вклад в процесс деэскалации.
Ранее правительство Пакистана заявило, что страна начинает масштабную военную операцию против Индии под названием Bunyan un Marsoos — что в переводе означает «крепкая стена». Исламабад поспешил закрыть воздушное пространство над страной, после чего пакистанская армия уничтожила аэродром в индийском городе Барнала.