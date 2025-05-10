Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 мая, 00:46

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции под названием Bunyan un Marsoos — что в переводе означает «крепкая стена». Как сообщается в официальной публикации в соцсети X, пакистанская армия начала наносить удары по ключевым военным объектам на территории Индии.

Среди целей, по утверждению пакистанских СМИ, оказался склад ракет BrahMos в районе Биса. В заявлении военных говорится о поражении нескольких важных объектов. Также сообщается об ударах по базе Удхампур ракетами собственной разработки Fateh-1. Под обстрел попала и база Патханкот.

Пуск ракет военных Пакистана в сторону Индии. Видео © X / Mughees Ali

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На фоне происходящего Пакистан временно закрыл своё воздушное пространство. Как уточнили в Управлении гражданской авиации, до полудня по местному времени (14:00 мск) все перелёты в стране приостановлены в целях безопасности.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Андрей Васильев
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