Пакистан срочно закрыл воздушное пространство

Пакистанские власти приняли решение временно приостановить авиасообщение на фоне напряжённости с Индией. Согласно информации телеканала Geo, страна закрыла своё воздушное пространство для всех полётов с 3:15 до 12:00 по местному времени (с 5:15 до 14:00 мск).

Такой шаг, как сообщает Управление гражданской авиации Пакистана, стал ответом на недавние военные действия со стороны Индии, вызвавшие серьёзные опасения в области безопасности. Решение затрагивает как внутренние, так и международные рейсы.