Индия и Пакистан: Обострение
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Регион
10 мая, 00:00

Пакистан срочно закрыл воздушное пространство

Пакистан временно закрыл воздушное пространство после ударов со стороны Индии

Истребитель Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Ravi

Истребитель Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Ravi

Пакистанские власти приняли решение временно приостановить авиасообщение на фоне напряжённости с Индией. Согласно информации телеканала Geo, страна закрыла своё воздушное пространство для всех полётов с 3:15 до 12:00 по местному времени (с 5:15 до 14:00 мск).

Такой шаг, как сообщает Управление гражданской авиации Пакистана, стал ответом на недавние военные действия со стороны Индии, вызвавшие серьёзные опасения в области безопасности. Решение затрагивает как внутренние, так и международные рейсы.

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Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, а также вблизи международного аэропорта Шринагара в Кашмире. Обстановка в приграничных регионах остаётся напряжённой. Также власти Пакистана заявили об индийском ударе по трём авиабазам.

Андрей Васильев
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