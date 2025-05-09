Индия закрыла 32 аэропорта из-за угрозы войны с Пакистаном

Власти Индии экстренно закрыли 32 аэропорта по всей стране на фоне участившихся случаев появления беспилотников, взрывов и нарастающей угрозы полномасштабной войны с Пакистаном.

В пятницу, 9 мая, в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире заметили беспилотники. Там также были зафиксированы взрывы. Индийские власти не исключают возможности диверсий и терактов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.