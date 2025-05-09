Индия закрыла 32 аэропорта из-за угрозы войны с Пакистаном
Аэропорт. Обложка © freepik
Власти Индии экстренно закрыли 32 аэропорта по всей стране на фоне участившихся случаев появления беспилотников, взрывов и нарастающей угрозы полномасштабной войны с Пакистаном.
«32 аэропорта будут закрыты для гражданских полетов до 5:29 15 мая», – пишет Times of India.
В пятницу, 9 мая, в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире заметили беспилотники. Там также были зафиксированы взрывы. Индийские власти не исключают возможности диверсий и терактов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.
Напомним, ситуация в регионе накалилась после теракта 22 апреля в спорной области Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ночью 7 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти объектам на территории Пакистана и в контролируемой им части Кашмира. Как сообщил телеканал NDTV, в результате ликвидированы более 70 боевиков, около 60 получили ранения. Пакистанская сторона заявила о 26 погибших и 46 пострадавших. Позднее Исламабад ответил серией ударов. Отражать воздушные налёты Индии помогают в том числе российские системы ПВО С-400.