Индия и Пакистан: Обострение
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Регион
9 мая, 04:18

Армия Индии заявила об отражении серии атак со стороны Пакистана

Взрыв. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Взрыв. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Индийская армия отразила серию атак со стороны Пакистана в ночь с 8 на 9 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Вооружёнными силами южноазиатской республики.

Согласно сообщению, пакистанские военные пытались нанести удары с использованием беспилотников и другого вооружения вдоль всей западной границы, а также нарушали режим прекращения огня в Джамму и Кашмире.

«Атаки беспилотников были эффективно отражены, на них был дан достойный ответ», — сообщили в индийской армии.

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Также в ночь на 9 мая Военно-морские силы Индии начали масштабную операцию возмездия против Пакистана. Атака стала ответом на недавние удары со стороны исламской республики.

Антон Голыбин
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