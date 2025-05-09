Армия Индии заявила об отражении серии атак со стороны Пакистана

Индийская армия отразила серию атак со стороны Пакистана в ночь с 8 на 9 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Вооружёнными силами южноазиатской республики.

Согласно сообщению, пакистанские военные пытались нанести удары с использованием беспилотников и другого вооружения вдоль всей западной границы, а также нарушали режим прекращения огня в Джамму и Кашмире.