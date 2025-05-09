Армия Индии заявила об отражении серии атак со стороны Пакистана
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Индийская армия отразила серию атак со стороны Пакистана в ночь с 8 на 9 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Вооружёнными силами южноазиатской республики.
Согласно сообщению, пакистанские военные пытались нанести удары с использованием беспилотников и другого вооружения вдоль всей западной границы, а также нарушали режим прекращения огня в Джамму и Кашмире.
«Атаки беспилотников были эффективно отражены, на них был дан достойный ответ», — сообщили в индийской армии.
Также в ночь на 9 мая Военно-морские силы Индии начали масштабную операцию возмездия против Пакистана. Атака стала ответом на недавние удары со стороны исламской республики.