Индийские ВМС начали операцию возмездия и нанесли удары по целям в Пакистане

Военно-морские силы Индии начали масштабную операцию возмездия против Пакистана, атаковав ряд объектов на территории исламской республики из акватории Аравийского моря. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Массированный ответ индийской стороны последовал вслед за ночной атакой на ряд военных объектов ВС Индии в районе Джамму и Кашмир. Согласно заявлению Объединённого штаба обороны страны, пакистанские силы использовали ракеты и беспилотники для нанесения ударов по базам в Джамму, Патханкоте и Удхампуре. По предварительным данным, потерь среди индийских военнослужащих нет.