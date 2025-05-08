ANI: Пограничники Индии и Пакистана завязали бой в Джамму и Кашмире

Вооружённые силы Пакистана в ночь на 8 мая открыли «неспровоцированный» огонь по индийской территории в районах Купвара и Баромулла, а также в Джамму и Кашмире. Между военными двух стран завязалась перестрелка. Об этом сообщает агентство ANI.