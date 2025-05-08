ANI: Пограничники Индии и Пакистана завязали бой в Джамму и Кашмире
Пакистанский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Вооружённые силы Пакистана в ночь на 8 мая открыли «неспровоцированный» огонь по индийской территории в районах Купвара и Баромулла, а также в Джамму и Кашмире. Между военными двух стран завязалась перестрелка. Об этом сообщает агентство ANI.
«8 мая посты пакистанской армии совершили обстрел из стрелкового оружия и артиллерии по всей территории линии контроля», — говорится в материале. Также сообщается, что индийская армия «ответила соразмерно».
Напомним, что 6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по Пакистану, в результате чего погибли не менее 70 человек. Исламабад ответил ракетными ударами по территории соседнего государства. Также глава МО Пакистана заявил об уничтожении пяти самолётов ВС Индии.