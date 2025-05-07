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Регион
7 мая, 07:21

При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

По данным индийского канала NDTV, ссылающегося на правительственные источники, в результате атак Индии на территорию Пакистана были убиты не менее 70 человек, которых Индия называет террористами. Сообщается, что удары были нанесены 24 ракетами по девяти объектам.

Конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся после теракта 22 апреля близ Пахалгама в Джамму и Кашмире. Вооружённые боевики обстреляли туристов в долине Байсаран, жертвами стали 25 граждан Индии и один непалец. В ответ Индия запустила операцию «Синдур», нанеся удары по террористическим объектам в Пакистане.

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Оксана Попова
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