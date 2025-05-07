В Пакистане назвали условие прекращения боевых действий

Пакистан не намерен обострять конфликт с Индией, если та прекратит операцию «Синдур» и иные враждебные действия, сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в беседе с Bloomberg.

По его словам, Исламабад неоднократно подчёркивал, что не планирует наступательных действий против Индии. Он добавил, что в случае прекращения атак со стороны Индии Пакистан готов сократить свои военные меры. Однако пока нападения продолжаются, страна вынуждена защищаться. Отвечая на вопрос о возможных переговорах после взаимных ударов, Асиф отметил, что ему не известно о подобных контактах.