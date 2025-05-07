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7 мая, 07:06

В Пакистане назвали условие прекращения боевых действий

Bloomberg: Пакистан прекратит боевые действия после остановки операции «Синдур»

Пакистан прекратит боевые действия после остановки операции «Синдур». Обложка © Life.ru / Шедеврум

Пакистан прекратит боевые действия после остановки операции «Синдур». Обложка © Life.ru / Шедеврум

Пакистан не намерен обострять конфликт с Индией, если та прекратит операцию «Синдур» и иные враждебные действия, сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в беседе с Bloomberg.

По его словам, Исламабад неоднократно подчёркивал, что не планирует наступательных действий против Индии. Он добавил, что в случае прекращения атак со стороны Индии Пакистан готов сократить свои военные меры. Однако пока нападения продолжаются, страна вынуждена защищаться. Отвечая на вопрос о возможных переговорах после взаимных ударов, Асиф отметил, что ему не известно о подобных контактах.

Три истребителя рухнули в Джамму и Кашмире после начала атаки Индии
Три истребителя рухнули в Джамму и Кашмире после начала атаки Индии

Конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся с новой силой после теракта 22 апреля близ Пахалгама в Джамму и Кашмире. Вооружённые боевики обстреляли туристов в долине Байсаран, это организовала группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещённой в РФ террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. Жертвами стали 25 граждан Индии и один непалец. В ответ Индия запустила операцию «Синдур», нанеся удары по террористическим объектам в Пакистане, избегая военных целей. Пакистан же сообщил об атаках на пять населённых пунктов, где погибло восемь человек и 35 получили ранения.

* Запрещенная в России террористическая организация

Оксана Попова
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