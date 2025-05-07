В Пакистане назвали условие прекращения боевых действий
Bloomberg: Пакистан прекратит боевые действия после остановки операции «Синдур»
Пакистан прекратит боевые действия после остановки операции «Синдур». Обложка © Life.ru / Шедеврум
Пакистан не намерен обострять конфликт с Индией, если та прекратит операцию «Синдур» и иные враждебные действия, сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в беседе с Bloomberg.
По его словам, Исламабад неоднократно подчёркивал, что не планирует наступательных действий против Индии. Он добавил, что в случае прекращения атак со стороны Индии Пакистан готов сократить свои военные меры. Однако пока нападения продолжаются, страна вынуждена защищаться. Отвечая на вопрос о возможных переговорах после взаимных ударов, Асиф отметил, что ему не известно о подобных контактах.
Конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся с новой силой после теракта 22 апреля близ Пахалгама в Джамму и Кашмире. Вооружённые боевики обстреляли туристов в долине Байсаран, это организовала группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещённой в РФ террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. Жертвами стали 25 граждан Индии и один непалец. В ответ Индия запустила операцию «Синдур», нанеся удары по террористическим объектам в Пакистане, избегая военных целей. Пакистан же сообщил об атаках на пять населённых пунктов, где погибло восемь человек и 35 получили ранения.
* Запрещенная в России террористическая организация