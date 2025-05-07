Три истребителя рухнули в Джамму и Кашмире после начала атаки Индии
Reuters: Три истребителя потерпели крушение в индийском Джамму и Кашмире
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В индийском регионе Джамму и Кашмир разбились три военных истребителя, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
По данным источников, инциденты произошли в среду, однако подробности пока не раскрываются.
Ранее Reuters уже сообщало о крушении одного истребителя в этом же регионе, в результате которого пострадал пилот. Кроме того, пакистанский телеканал Geo TV, ссылаясь на министра обороны Пакистана Хаваджу Асифа, заявил, что ВВС Пакистана сбили пять индийских самолётов, отражая атаку со стороны Индии.
Конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся с новой силой после теракта 22 апреля близ Пахалгама в Джамму и Кашмире. Вооружённые боевики обстреляли туристов в долине Байсаран, организовала группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещённой в РФ террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. Жертвами стали 25 граждан Индии и один непалец. В ответ Индия запустила операцию «Синдур», нанеся удары по террористическим объектам в Пакистане, избегая военных целей. Пакистан же сообщил об атаках на пять населённых пунктов, где погибло восемь человек и 35 получили ранения.
* Запрещенная в России террористическая организация