Три истребителя рухнули в Джамму и Кашмире после начала атаки Индии

В индийском регионе Джамму и Кашмир разбились три военных истребителя, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным источников, инциденты произошли в среду, однако подробности пока не раскрываются.

Ранее Reuters уже сообщало о крушении одного истребителя в этом же регионе, в результате которого пострадал пилот. Кроме того, пакистанский телеканал Geo TV, ссылаясь на министра обороны Пакистана Хаваджу Асифа, заявил, что ВВС Пакистана сбили пять индийских самолётов, отражая атаку со стороны Индии.