«Ещё 3-4 самолёта и угомонятся»: Политолог оценил военный потенциал Индии и Пакистана
Политолог Сипров: Индия превосходит Пакистан по баллистике, но уступает в ПВО
Пакистанские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan
Индия значительно превосходит Пакистан по арсеналу баллистических ракет, однако у пакистанцев намного сильнее организована ПВО. В каком-то смысле у сторон есть всё необходимое для обоюдного стратегического сдерживания, хотя Индия упустила инициативу. Об этом заявил политолог Вадим Сипров.
«У сторон имеется, в общем-то, полноценная конфигурация сил для стратегического сдерживания друг друга. У Индии очень серьёзный перевес над Пакистаном в баллистических ракетах: на вооружении порядка 100–130 единиц баллистических ракет семейства «Агни» разных модификаций, и они полностью перекрывают всю территорию Пакистана», — объяснил он в беседе с РИАМО.
Дополнительным преимуществом Дели стали крылатые ракеты «Брамос», потенциально способные нести ядерные боеголовки. Однако Пакистан компенсирует это превосходство развитой системой противовоздушной обороны, что значительно затрудняет для Индии возможность завоевания господства в воздушном пространстве. Исламабад располагает 40-50 баллистическими ракетами «Шахин», также способными достигать любой точки индийской территории. При этом эксперт отмечает, что Индия изначально не рассматривала вариант первого ядерного удара, что ограничивает её возможности для ответных действий.
Ситуация в воздухе складывается не в пользу Индии — по неофициальным данным, её ВВС уже потеряли пять самолётов, хотя официально признаны потери только четырёх машин. Наличие у Индии современных систем ПВО, включая российские С-400 и собственные комплексы «Акаш», не меняет общей картины стратегического паритета. По мнению Сипрова, дальнейшая эскалация маловероятна — дополнительные потери нескольких самолётов могут стать для сторон сигналом к деэскалации, предотвращая переход конфликта в фазу масштабных наземных операций.
«Потеряют ещё 3-4 самолёта – и угомонятся. До серьёзных наземных столкновений дело не дойдёт, конфликт со временем пойдёт на спад», — подытожил эксперт.
Напомним, индийское Минобороны объявило старт военной операции «Синдур» на территории Пакистана. Исламабад ответил ракетными ударами по территории Индии. Также глава МО Пакистана заявил о сбитии пяти самолётов ВС Индии. А пакистанский министр информации и радиовещания утверждает, что военнослужащие индийских ВС поднимают белые флаги на нескольких участках линии боевого соприкосновения.