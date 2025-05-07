В Пакистане заявили о белом флаге над позициями военных Индии
Samaa.tv: Военные Индии подняли белый флаг
Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD
Пакистанский министр информации и радиовещания Аттаулла Тарар сообщил, что индийские военные подняли белые флаги в нескольких районах, включая комплекс Чора на линии контроля в Кашмире. Индийская сторона пока не подтвердила эту информацию.
«Даже индийские СМИ показали кадры их разбитого самолёта — правду больше нельзя скрывать», — сказал Тарар в эфире телеканала Samaa.tv.
Тарар подчеркнул, что Пакистан соблюдает правила ведения войны, нанося удары только по военным объектам, несмотря на нападение. Он добавил, что страна проявляла сдержанность, но отвечала адекватно. Он также призвал Индию признать военную неудачу.
Напомним, Министерство обороны Индии ранее объявило о начале военной операции под кодовым названием «Синдур», которая осуществляется на пакистанской территории. В ответ Пакистан нанёс ответные удары по территории Индии. Кроме того, министр обороны Пакистана Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолётах.