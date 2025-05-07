В Пакистане заявили о белом флаге над позициями военных Индии

Пакистанский министр информации и радиовещания Аттаулла Тарар сообщил, что индийские военные подняли белые флаги в нескольких районах, включая комплекс Чора на линии контроля в Кашмире. Индийская сторона пока не подтвердила эту информацию.

«Даже индийские СМИ показали кадры их разбитого самолёта — правду больше нельзя скрывать», — сказал Тарар в эфире телеканала Samaa.tv.