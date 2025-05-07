Песков: Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и скорейшим переговорам

Российская Федерация призвала Индию и Пакистан к скорейшему переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это повод для чрезвычайной обеспокоенности, мы призываем обе стороны к сдержанности и к скорейшему переходу к переговорному методу урегулирования разногласий», — поделился представитель Кремля с журналистами.