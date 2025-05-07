Песков: Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и скорейшим переговорам
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российская Федерация призвала Индию и Пакистан к скорейшему переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это повод для чрезвычайной обеспокоенности, мы призываем обе стороны к сдержанности и к скорейшему переходу к переговорному методу урегулирования разногласий», — поделился представитель Кремля с журналистами.
Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность эскалацией конфронтации между Индией и Пакистаном. В ведомстве подчеркнули, что Россия безоговорочно порицает террористические действия и выступает против этой угрозы в любых её проявлениях. Напомним, что после нападения 22 апреля в районе Пахалгама отношения между странами резко ухудшились. В результате атаки боевиков на туристов в долине Байсаран погибли 25 индийских граждан и один непалец. В ответ Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по террористическим объектам на территории Пакистана. Согласно последним данным, жертвами этих авиаударов стали не менее 70 человек.