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Регион
7 мая, 12:00

Песков: Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и скорейшим переговорам

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российская Федерация призвала Индию и Пакистан к скорейшему переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это повод для чрезвычайной обеспокоенности, мы призываем обе стороны к сдержанности и к скорейшему переходу к переговорному методу урегулирования разногласий», — поделился представитель Кремля с журналистами.

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Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность эскалацией конфронтации между Индией и Пакистаном. В ведомстве подчеркнули, что Россия безоговорочно порицает террористические действия и выступает против этой угрозы в любых её проявлениях. Напомним, что после нападения 22 апреля в районе Пахалгама отношения между странами резко ухудшились. В результате атаки боевиков на туристов в долине Байсаран погибли 25 индийских граждан и один непалец. В ответ Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по террористическим объектам на территории Пакистана. Согласно последним данным, жертвами этих авиаударов стали не менее 70 человек.

Алена Пенчугина
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