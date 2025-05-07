«Апокалиптические заявления»: Политолог ответил, решится ли Пакистан применить ядерное оружие

Корни нынешней эскалации между Индией и Пакистаном уходят далеко в прошлое. Обе стороны не раз демонстрировали свою военную мощь, однако сейчас ситуация весьма напряжённая и, скорее всего, выйдет за рамки обычного столкновения. Однако речи о ядерном конфликте, который поставит под угрозу человечество, нет, заявил Life.ru профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов.

Говоря об истоках конфликта между Индией и Пакистаном, политолог напомнил, что тот имеет давнюю историю, восходящую к разделу Британской Индии в 1947 году. Именно британская политика, как поясняет эксперт, привела к созданию условий для вооружённого конфликта. Главным камнем преткновения до сих пор остаётся принадлежность Индии региона Джамму и Кашмир, где большинство населения составляют мусульмане.

По мнению политолога, отношения между странами стремительно ухудшаются. Эскалация достигла критической точки, когда Индия объявила о начале спецоперации под названием «Синдур». Он пояснил, что синдур — это ритуальный порошок тёмно-красного, даже кровавого цвета, что определённо является сигналом серьёзных намерений страны.

Обмен ударами уже пошёл весьма интенсивный, и противостояние только нарастает. Что же касается ядерного оружия, то я надеюсь, что здесь, невзирая даже на какие-то совершенно апокалиптические заявления руководства Пакистана, всё-таки до использования ядерного оружия не дойдёт. Александр Шатилов Профессор кафедры политологии Финансового университета

Подводя итог политолог подчеркнул, что, несмотря на серьёзность и интенсивность текущего конфликта, стороны, вероятно, не прибегнут к ядерному оружию, хотя исход противостояния остаётся неясным. Он также напомнил, что Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за недавних крупных поставок оружия Украине. Это обстоятельство также может повлиять на ход и развязку конфликта.

Конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся с новой силой после теракта 22 апреля близ Пахалгама в Джамму и Кашмире. Вооружённые боевики обстреляли туристов в долине Байсаран, это организовала группировка «Фронт сопротивления», связанная с запрещённой в РФ террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. Жертвами стали 25 граждан Индии и один непалец. В ответ Индия запустила операцию «Синдур», нанеся удары по террористическим объектам в Пакистане.